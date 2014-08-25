Армия нанесла удар по командному пункту и складу боеприпасов боевиков - штаб

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На стадионе в Комиссаровке ударом Вооруженных сил Украины уничтожено 2 БМ-21 “Град” и до 10 человек. Уничтожено более 30 террористов в следствие поражения складов боеприпасов незаконных вооруженных формирований в городе Харцызск", - отмечается в сообщении.Читайте такжеСиловики обстреляли колонну боевиков на Луганщине: уничтожено 7 танков, 6 бронемашин и 80 наемников

Также уничтожено около 40 человек 3 БМП и 1 танк вследствие поражения командного пункта батальонной тактической группы врага.