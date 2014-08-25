Силовики обстреляли колонну боевиков на Луганщине: уничтожено 7 танков, 6 бронемашин и 80 наемников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Уничтожено около 40 человек 3 БМП и 1 танк вследствие поражения командного пункта батальонной тактической группы врага. Уничтожено 5 танков, 6 ББМ, 1 БМ-21 “Град”, 1 гаубицу и около 80 российских наемников в результате обстрела колонны под Еленовкой. Чуть позже, там же, в результате боя уничтожено 2 танка и 1 боевую машину десанта", - говорится в сообщении штаба.Читайте такжеВ Иловайске батальоны "Донбасс" и "Кривбасс" уничтожили 90 боевиков - штаб

В целом, уничтожено около 250 российских наемников, 8 танков врага, 10 боевых бронированных машин, 3 БМ-21 “Град”, 1 гаубицу.