Террористы провели колонну украинских военнопленных по центру Донецка (фото)

В Донецке по центральной улице города вдоль площади им. Ленина боевики прогнали колонну украинских военнопленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили местные жители, ставшие очевидцами происходящего.

«Где-то почти 100 военнопленных с заведенными за спину руками прошли колонной в сопровождении террористов-конвоиров с автоматами», - сказали собеседники УНИАН.

Читайте такжеОбнародован список людей, которые находятся в плену на Донбассе

Они также рассказали, что накануне на площадь им. Ленина боевики свезли несколько сгоревших и поврежденных единиц военной техники – танков, БТРов, пушек, а также систему «Град».

По утверждениям боевиков данная военная техника – это техника украинской армии, являющаяся теперь трофеем террористов.

По информации донецкого интернет-издания Ура – Информ. Донбасс, во время прохождения украинских военнопленных «разъяренная толпа забрасывает пленных камнями, петардами и помидорами». После прохождения колонны военнопленных проехали поливальные машины, которые смыли асфальт водой.

В свою очередь, корреспондент "ОстроВа" сообщает, что попавших в плен «ДНР» сторонники «республики» проклинали и бросали в них яйца и пластиковые бутылки с водой. Некоторые из толпы выскакивали, чтобы ударить кого-то из пленных, но конвой пресекал такие попытки. После «марша» пленных посадили в автобусы и увезли.

Видео dima svets