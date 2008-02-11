Кириленко объясняет слова Януковича желанием «снова заползти во власть»

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отрицает возможность переформатирования парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя заявление лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА относительно возможности другого формата парламентского большинства.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что решение о создании парламентской коалиции четко предусматривает союз НУ-НС с Блоком Юлии Тимошенко.

Кроме того, по его словам, соглашение о создании блока "Наша Украина – Народная самооборона" не «предусматривает участия в коалиции Партии регионов и КПУ».

В.КИРИЛЕНКО также выразил уверенность, что никто из депутатов фракции НУ-НС не хочет другого формата коалиции, кроме как с БЮТ. «Никто другого формата не хочет, а если и хотели, то быстро убедились в ошибочности этой позиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его мнению, сегодня нецелесообразно вести разговоры о досрочных выборах. «Никаких юридических оснований для этого нет», - сказал депутат.

По словам В.КИРИЛЕНКО, все эти разговоры продиктованы лишь политическим желанием Партии регионов «снова заползти во власть».

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ считает возможными вариантами выхода из парламентского кризиса еще одни досрочные выборы или изменение формата коалиции.

Об этом он заявил в интервью ряда украинских телеканалов. "Будем откровенны - как может работать парламент, в котором большинство составляет 227 депутатов? Нужно признать, что такая коалиции не способна работать эффективно", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, ответ на этот вопрос "лежит на поверхности", и это - досрочные выборы. "Только когда и в каким образом они будут – это вопрос дискуссии, вопроса юристов", - сказал экс-премьер.

"Возможно, будет найден другой выход. Возможно, будет создан другой формат коалиции, мы еще не знаем", - сказал он.

Отвечая на вопрос, действительно ли он считает возможным переформатирование коалиции, В.ЯНУКОВИЧ отметил: "Я это сказал как предположение. Все возможно. Ради Украины, ради государства, украинского народа. Ничего невозможного не бывает".