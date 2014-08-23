Красному Кресту не понравилась "манера" прибытия "гуманитарного конвоя" в Луганск

"Манера, в которой "гуманитарный конвой" от России прибыл в Луганск сегодня, усложнила эту операцию помощи", - говорится в Twitter Красного Креста.

Напомним, во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин заявил, что после "очевидных провокаций" со стороны Украины, Россия решила направить "конвой" по его назначению.

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Пентагон осуждает вхождения российского "гуманитарного конвоя" в Украину и требует немедленно отвести грузовики и персонал с ее территории.

Вхождение российского "гуманитарного конвоя" в Украину осудили НАТО и Евросоюз.