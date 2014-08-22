Милиция в праздничные дни будет работать полным составом в усиленном режиме

20:05, 22 августа 2014
Политика
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Милиция в течение праздничных дней в Украине будет работать в усиленном режиме и стопроцентным составом.

Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«В День Государственного флага Украины и День независимости Украины на всей территории государства запланировано проведение большого количества массовых мероприятий. Поэтому украинская милиция, чтобы обеспечить правопорядок, будет работать в усиленном режиме и стопроцентным составом», - говорится в сообщении.

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Так, в День Государственного флага в стране запланировано почти 900 массовых мероприятий, а в День независимости Украины - почти 800, проинформировали в МВД.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правопорядка.

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