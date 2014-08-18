РФ стянула к украинской границы 30 "Градов", "Буки" и еще один военный батальон - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Группировка вооруженных сил РФ вблизи государственной границы Украины увеличилась на одну батальонную тактическую группу из Екатеринбурга», - сказал он.

Читайте такжеРФ продолжает обстрелы украинской территории из "Градов" - СНБОЛысенко добавил, что «возле украинской границы со стороны РФ зафиксирован автотранспорт, который перевозил большое количество контейнеров для ракетных комплексов «Бук».

«В непосредственной близости от н. п. Гуково Ростовской области напротив Свердловска и Червонопартизанска Луганской области было обнаружено около 30 установок «Град», - отметил спикер СНБО.