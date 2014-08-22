Одесский «7-й километр» под угрозой захвата - СМИ

При этом, как сообщает издание «Обозреватель», сторона, инициирующая иск, в случае неудовлетворительного для себя решения суда, возможно, готовит противодействие.

«В феврале один из бывших совладельцев крупнейшего одесского рынка, ныне депутат облсовета Денис Волошин заявил, что претендует на возвращение предприятия в свою собственность. При этом бизнесмен не числился среди акционеров компании с 2010 года. Партнером Волошина по возможному захвату имущества выступает другой депутат облсовета Виктор Добрянский. Но, они не уверены в позитивном для себе решении Верховного суда. Потому, по информации близких к ним источников, возможно, готовят на 5 сентября рейдерский захват рынка. Для этого уже собран отряд из почти тысячи человек», - пишет издание.

По данным «Обозревателя», захвату будет предшествовать массированная пиар-атака. В частности, ранее уже распространялась неподтвержденная информация о том, будто нынешние владельцы «7-го километра» готовили 4 тысячи боевиков для отправки в Крым, а также причастны к гибели людей 2 мая в Одессе.