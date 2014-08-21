Все 23 года независимости Украина совсем не популяризировала себя за рубежом - эксперт

Об этом сказал председатель правления благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” Богдан Яременко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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“Всего 2 или 3 года действовала программа по улучшению имиджа Украины за рубежом. И все это привело к скандалу, когда 150 тыс. долларов Министерство иностранных дел заплатило какой-то лондонской фирме для создания каких-то кукол, которые должны были презентовать Украину. Это, конечно, не подход. Мы не имеем своей культурной, исторической и политической идентичности за рубежом. Нас немножко знают соседи, и все. Мне абсолютно откровенно говорят поляки, что когда немцы спрашивают об украинцах, то им говорят: украинцы пишут на кириллице. Что еще? Ответ - православные. Немцы говорят, то это же россияне”, - подытожил Яременко.