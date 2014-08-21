В киевской типографии печатали газету сепаратистов "Рабочий класс"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, свыше 2 тыс. экземпляров только что напечатанной газеты "Рабочий класс" правоохранители сняли прямо с конвейера. Изъятое агитационное издание содержит открытые призывы к войне, изменения территориальной целостности и насильственного захвата власти в Украине.

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СБУ установила заказчика этой антиукраинской продукции.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины.