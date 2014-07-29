В освобожденных украинских городах раздают военную газету
17:58, 29 июля 2014Армия
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Редакцией центрального печатного органа Министерства обороны Украины «Народная Армия» было решено печатать дополнительные тиражи газеты, которые будут распространяться в освобожденных городах.
Газета "Народная армия" / Фото : Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Уже на следующий день после освобождения жители Лисичанска получили газеты «Народная Армия». А в Краматорске во время праздничного концерта по случаю освобождения города от террористов было организовано бесплатную раздачу украинской военной и гражданской периодики.
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В сообщении отмечается, что убегая из украинских населенных пунктов, террористы пытаются уничтожить всю коммунальную инфраструктуру. Стратегически важным для них является разрушение средств коммуникации, которые предоставляют людям информацию о том, что на самом деле происходит в Украине.
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