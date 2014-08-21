Предметом переговоров в Минске может быть эвакуация боевиков в Россию - аналитик

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Standard Bank, который занимается рынками, Тимоти Эш.

"Очевидно, что это хорошо, что они могут встретиться и поговорить, но я не вижу, почему Порошенко на данный момент захочет вести переговоры, когда украинская армия побеждает. Порошенко, скорее всего, будет концентрировать свое внимание на близких парламентских выборах", - сказал он.

"Дискуссия может только, скорее всего, касаться условий, на которых сепаратисты покажутся и, возможно, их эвакуации в России", - отметил аналитик.

Читайте такжеПорошенко едет в Минск с намерением договориться о миреПо его убеждению, российская власть уже проиграла в Украине, и вопросом остается лишь то, осознала она это или нет.

Как считает Эш, боевики потеряли поддержку населения Донбасса, среди прочего, из-за краж и мародерства, и пробудили в большей части украинцев чувство патриотизма и готовность отстаивать свою независимость.

По его словам, любые попытки России оттолкнуть Украину от западного мира и вернуть под свою орбиту будут иметь только противоположный эффект.

"Украинцы теперь чувствуют себя обязанными защищать свою нацию от российской агрессии и восстановить народ на базе принципов Майдана и реформ, определенных ЕС. Украина никогда не будет такой, как раньше, через этот конфликт, и немыслимо, что Украина когда-нибудь может вернуться в Россию", - считает Эш.

Аналитик не исключил, что российская власть будет применять все возможные средства, чтобы вернуть Украину, но выразил убеждение, что они не будут иметь такого эффекта, как раньше, например, после Оранжевой революции.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Минске состоится встреча президентов стран Таможенного союза с президентом Украины Петром Порошенко. Евросоюз на этой встрече будут представлять верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, вице-президент ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гухт.