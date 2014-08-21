Основания для роспуска ВР появятся 24 августа - Порошенко

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Решение будет принято тогда, когда наступят конституционные основания, а их время, как всем известно, приходится на День независимости", - сообщил Порошенко.

Президент также сообщил, что будет проводить консультации с фракциями и руководством Верховной Рады относительно этого вопроса.

"В своих решениях я буду руководствоваться стремлением украинского народа, а он требует перезагрузки, требует люстрации. Выборы являются наилучшей формой люстрации", - отметил он.

Кроме того, по словам Порошенко, поддержка народом проведения выборов в Верховную Раду превышает 80%.

"Мы выполняем то, чего хочет народ", - подытожил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейский выбор".

По словам Турчинова, на пленарном заседании ВР фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из коалиции.

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