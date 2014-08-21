Основания для роспуска ВР появятся 24 августа - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что основания для роспуска Верховной Рады появятся 24 августа.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
"Решение будет принято тогда, когда наступят конституционные основания, а их время, как всем известно, приходится на День независимости", - сообщил Порошенко.
Президент также сообщил, что будет проводить консультации с фракциями и руководством Верховной Рады относительно этого вопроса.
"В своих решениях я буду руководствоваться стремлением украинского народа, а он требует перезагрузки, требует люстрации. Выборы являются наилучшей формой люстрации", - отметил он.
Кроме того, по словам Порошенко, поддержка народом проведения выборов в Верховную Раду превышает 80%.
"Мы выполняем то, чего хочет народ", - подытожил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейский выбор".
По словам Турчинова, на пленарном заседании ВР фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из коалиции.
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