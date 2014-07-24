Турчинов объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции
Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить Верховную Раду Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он напомнил, что 27 февраля 2014 года было объявлено о создании коалиции «Европейский выбор», в состав которой вошли 262 народных депутата.
Турчинов отметил, что сегодня на пленарном заседании фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов.
Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов заявили и подали заявления о выходе из состава коалиции.Читайте также"УДАР" и "Свобода" заявили о выходе из парламентской коалиции, “Батькивщина” виступает за досрочные выборы
“В связи с этим объявляю о прекращении деятельности парламентской коалиции “Европейский выбор” в Верховной Раде 7 созыва», - объявил Турчинов.
Президент Петр Порошенко сделал по этому поводу заявление. По его мнению, выход народных депутатов из коалиции, не должен парализовать работу парламента.
Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить Верховную Раду Украины.