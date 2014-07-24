Турчинов объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он напомнил, что 27 февраля 2014 года было объявлено о создании коалиции «Европейский выбор», в состав которой вошли 262 народных депутата.

Турчинов отметил, что сегодня на пленарном заседании фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов.

Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов заявили и подали заявления о выходе из состава коалиции.Читайте также"УДАР" и "Свобода" заявили о выходе из парламентской коалиции, “Батькивщина” виступает за досрочные выборы

“В связи с этим объявляю о прекращении деятельности парламентской коалиции “Европейский выбор” в Верховной Раде 7 созыва», - объявил Турчинов.

Президент Петр Порошенко сделал по этому поводу заявление. По его мнению, выход народных депутатов из коалиции, не должен парализовать работу парламента.

Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить Верховную Раду Украины.