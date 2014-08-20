Член "Оплота" ко Дню Независимости Украины переслал по почте другу в Киев арсенал оружия

Об этом сообщает пресс-служба ГУУМВС в Киеве.

Оперативники задержали уроженца Черниговской области в одном из отделений почты. В посылке, которую получил мужчина, правоохранители обнаружили сверток и 7 картонных коробок, в которых хранилось более 40 различных гранат, 6 ручных противотанковых гранатометов, 35 запалов и почти 5 тысяч патронов различного калибра. Остальные оружия сотрудники столичной милиции обнаружили во время осмотра квартиры задержанного, говорится в сообщении.Читайте такжеМВД установило лица более 3 тысяч террористов "ДНР" и "ЛНР"

Как рассказал начальник столичной милиции Александр Терещук, в ходе дальнейшей работы сотрудники уголовного розыска обнаружили на съемной квартире задержанного более 3,5 тысячи патронов различного калибра, более 20 гранат, а также запалы и магазины к автомату Калашникова. Кроме этого, правоохранители изъяли ноутбуки и мобильные телефоны.

По словам злоумышленника, он вместе с товарищем состоял в организации «Оплот». Недавно его друг поехал на Восток Украины и попросил получить несколько посылок в Киеве, пообещав забрать их ко Дню Независимости. Действительно ли задержанный не знал, что именно находится в посылках - установит следствие.

"Задержанному 25 лет. Ранее несудимый. Имел постоянное место работы в одной из коммерческих структур. В последнее время проживал на территории города Киева. В настоящее время все изъятое приобщено к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств, оружие и боеприпасы направлены в НИЭКЦ ГУМВД Украины в городе Киеве для проведения экспертизы", - сообщили в милиции.Читайте такжеСБУ задержала группу боевиков, которые готовили теракты в Полтавской области

Терещук также отметил, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины - «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Правоохранители устанавливают каналы поступления оружия в столице и планы относительно ее дальнейшего применения, а также лиц, причастных к указанному факту. Отправитель уже известен, принимаются меры по его задержанию.