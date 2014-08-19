Украина обеспокоена нарушениями прав человека и свободы слова в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В Украине глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека и свободой слова в России, которая продолжает стремительно ухудшаться”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, российская власть продолжает действовать в «лучших» тоталитарных традициях, жестоко подавляя инакомыслие и применяя политические репрессии против оппонентов.

Перебыйнис отметил, что против несогласных с политикой Кремля применяются санкции - от запугиваний до арестов.

“Так, 13 августа антивоенная акция памяти жертв вооруженного конфликта в Украине, которая проходила у Посольства Украины в Москве, закончилась арестами 25 организаторов и участников”, - напомнил Перебыйнис.

Читайте такжеКПРФ хочет вернуть Россию к "нормальным временам Андропова"По его словам, на днях в Краснодаре и Новосибирске российскими властями было сорвано проведение протестных акций против применения Россией двойных стандартов в подходах к принципам “федерализации”, чрезмерной жестокости законодательства, что ограничивает базовые права человека и углубляет экономические проблемы российских регионов. В адрес активистов и их родственников поступают угрозы и запугивания, против отдельных активистов выдвигаются безосновательные и надуманные обвинения.

“Мы становимся свидетелями тотального запрета в России на личное мнение, свободу собраний и свободу слова. Практика запугивания общественных активистов, применения к ним насилия, ограничения основных свобод свидетельствуют об опасной тенденции к свертыванию демократических процессов в Российской Федерации”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, так называемая российская демократия насаждается и в оккупированной Автономной Республике Крым.

“Российская власть в судебном порядке закрывает независимые СМИ, запрещает свободу слова и собраний, преследует украинских граждан, которые не смирились с оккупацией”, - сказал он.

В связи с этим МИД Украины требует от российской власти прекратить репрессии против собственного народа, наконец услышать мнение людей, не согласных с нынешней политикой Кремля.

МИД Украины также призывает международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям.