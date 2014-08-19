В НАТО заявляют, что Россия продолжает вооружать боевиков на востоке Украины

В НАТО опровергают заявление российской стороны о якобы непричастности к поставкам оружия и оборудования боевикам в Украине и снова призывают прекратить такие поставки и отвести войска от украинской границы.

Так собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе прокомментировали в штаб-квартире Альянса заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не имеет никакого отношения к поставкам оружия и оборудования террористам на востоке Украины.

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"Поддержка Россией сепаратистов продолжается. Изо дня в день мы видим доказательства подрывного российского присутствия в Украине. Мы, как и раньше, призываем Россию сделать ответственный выбор: отвести войска, остановить поток оружия и боевиков через границу, прекратить поддерживать сепаратистов и вступить в настоящий диалог, который приведет к настоящей деэскалации", - заявили в НАТО.

Как известно, Песков заявил, что Россия не поставляет боевикам военную технику. Так он отреагировал на заявление "главы правительства ДНР" Александра Захарченко о том, что боевики «ДНР» получили военную технику из России.