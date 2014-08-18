Экс-депутат Европарламента: смерть беженцев на Донбассе на совести Путина

Сопредседатель польско-украинского форум партнерства и экс-депутат Европейского парламента Павел Залевский считает президента России Владимира Путина ответственным за сегодняшний расстрел колонны беженцев на Донбассе в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сгоревшие в автобусах беженцы - на совести Путина и Кремля. Сначала MH17, теперь беженцы. Господин президент России, кто будет следующим?", - написал политик.

Płonący w autobusach uciekinierzy obciążają sumienie Putina i Kremla.Najpierw MH17,teraz uciekinierzy.Panie prezydencie Rosji,кто następny? - Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) August 18, 2014

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пророссийские боевики из минометов и установок "Град" расстреляли колонну беженцев, которых пытались вывезти из района боевых действий украинские силовики. По данным СНБО, в результате обстрела погибло "много" людей, среди которых женщины и дети.

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Западные государства неоднократно призывали Россию прекратить поставку оружия и боевиков для поддержки сепаратистов на украинском Донбассе, которые с апреля этого года захватили ряд городов в восточных регионах Украины и воюют против украинских силовиков. Россия, вопреки многочисленным доказательствам, продолжает заявлять, что не поддерживает боевиков в Украине.