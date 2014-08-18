Террористы обстреляли из "Града" колонну беженцев в Луганской области
В Луганской области террористы обстреляли из минометов и системы "Град" колонну беженцев.
Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра ОК "Север" Анатолий Прошин. "В районе 9.40 во время вывода беженцев из населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка боевиками был нанесен массированный огневой удар по этой колонне из минометов и реактивной артиллерии "Град", - сказал он.
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"В результате есть большое количество жертв. Люди сгорели прямо в автомобилях, которыми их вывозили. Люди просто не успели покинуть транспортные средства, которыми их вывозили", - сообщил Анатолий Прошин, отметив, что в настоящее время количество жертв пока не установлено.
"Эту колонну беженцев вывозило наше командование, чтобы люди не пострадали. Потому что в тех городах идут интенсивные боевые действия", - добавил он.
Других подробностей пока не сообщается.