Раиса Богатырева собирает журналистов

Рассказать об СНБО и консолидации

11 февраля в 14.00 состоится брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ. Как сообщили УНИАН в аппарате СНБОУ, тема брифинга: “СНБО – политика консолидации”. Брифинг состоится по адресу: ул. Командарма Каменева, 8, аппарат СНБОУ. Аккредитация на брифинг проводится по телефонам: 255-05-15, 255-07-25.

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