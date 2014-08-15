В Сочи состоялась встреча руководителей АП Украины и России
20:10, 15 августа 2014Политика
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Сегодня в г.Сочи (РФ) состоялась встреча главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина с руководителем Администрации президента России Сергеем Ивановым.
В Сочи состоялась встреча Ложкина и Иванова
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
«Стороны согласовали проведение встречи 17 августа в г.берлин в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России», - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что «была согласована повестка дня и круг вопросов, которые должны быть обсуждены на ней».
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter написал, что в Берлине 17 августа состоятся переговоры между министрами иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.
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