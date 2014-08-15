В Берлине пройдут переговоры при участии Украины, Германии, Франции и РФ

Об этом в Twitter сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я в воскресенье в Берлине для встречи с Штайнмайером, Фабиусом и Лавровым. Квадратный будет стол или круглый, но говорить надо", - написал Климкин.

Я в воскресенье в Берлине для встречи с Штайнмайером, Фабиусом и Лавровым. Квадратный будет стол или круглый, но говорить надо (1). - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 15, 2014

Он также добавил, что принципиальным является остановить террористов в Донецке и Луганске и освободить похищенную военную летчицу Надежду Савченко, а также других политзаключенных в России.

Читайте такжеНельзя допустить, чтобы гуманитарную акцию сорвал теракт - Климкин"Нужны мир и свобода", - подытожил министр.