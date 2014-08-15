В Берлине пройдут переговоры при участии Украины, Германии, Франции и РФ

18:52, 15 августа 2014
Политика
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17 августа в Берлине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

Министры встретятся в Берлине / wikipedia.org

Об этом в Twitter сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я в воскресенье в Берлине для встречи с Штайнмайером, Фабиусом и Лавровым. Квадратный будет стол или круглый, но говорить надо", - написал Климкин.

Он также добавил, что принципиальным является остановить террористов в Донецке и Луганске и освободить похищенную военную летчицу Надежду Савченко, а также других политзаключенных в России.

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