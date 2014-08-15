В Берлине пройдут переговоры при участии Украины, Германии, Франции и РФ
18:52, 15 августа 2014Политика
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17 августа в Берлине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.
Министры встретятся в Берлине / wikipedia.org
Об этом в Twitter сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я в воскресенье в Берлине для встречи с Штайнмайером, Фабиусом и Лавровым. Квадратный будет стол или круглый, но говорить надо", - написал Климкин.
Я в воскресенье в Берлине для встречи с Штайнмайером, Фабиусом и Лавровым. Квадратный будет стол или круглый, но говорить надо (1).
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 15, 2014
Он также добавил, что принципиальным является остановить террористов в Донецке и Луганске и освободить похищенную военную летчицу Надежду Савченко, а также других политзаключенных в России.
Читайте такжеНельзя допустить, чтобы гуманитарную акцию сорвал теракт - Климкин"Нужны мир и свобода", - подытожил министр.
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