На лидера КПУ Симоненко завели дело за попытку переворота

Об этом УНИАН сообщили в столичной прокуратуре, заметив, что уголовное производство по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины было открыто еще 17 июня и продолжает расследоваться.

В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины отметили, что это уголовное производство было открыто по обращению народного депутата от ВО “Свобода” Игоря Мирошниченко.

Также в прокуратуре добавили, что Симоненко сообщение о подозрении еще не вручено.Читайте такжеГенпрокуратура возбудила 60 уголовных дел за государственную измену

Справка УНИАН. Ч. 3 ст. 109 УКУ - действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, наказываются ограничением воли сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.