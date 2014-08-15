В Донецке боевики обстреляли центр города - СНБО

14:05, 15 августа 2014
Политика
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В Донецке боевики с привокзальной площади обстреляли центр города.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«Боевики продолжают разрушать инфраструктуру региона. В Донецке с площади у железнодорожного вокзала они обстреляли из артиллерии центр города», - сказал Лысенко.

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