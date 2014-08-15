За сутки в Донецке погибли 11 мирных жителей

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Как отмечается в сообщении, ночь на 15 августа в Донецке прошла напряженно. Боевые действия в вечернее и ночное время разворачивались в Петровском и Ленинском районах города. Жители микрорайона Широкий в 22.00 наблюдали светящие вспышки в небе, предположительно зажигательные бомбы, а затем зарево в районе хутора Широкий. Жители поселка шахты "Трудовская" сообщают об обстрелах из тяжелых орудий и рузрушениях жилого фонда.Читайте такжеК Донецку приближаются танки, а в городе горит микрорайон

В результате артобстрела в центре города 14 августа повреждено здание Донецкого областного краеведческого музея: снарядами разрушена кровля и повреждено перекрытие, выбито 75% остекления. Экспонаты музея не пострадали.

С 11.00 до 18.00 14 августа проводился обстрел города Моспино, на территорию которого выпущено более 90 артснарядов. Как результат, 40% города пострадали: полностью или частично разрушены 20 частных жилых домов, остановлена работа шахты Моспинской, сгорели 2 квартиры общежития шахты.