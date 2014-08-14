Украина выразила возмущение по поводу визита Путина в Крым

"Такой шаг, осуществленный несмотря на предостережения Украины, является очередным фактом пренебрежения российской стороной уважения государственного суверенитета Украины", - подчеркивается в сообщении на сайте МИДа.

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"Украина рассматривает этот и другие несогласованные визиты российских чиновников в Автономную республику Крым и Севастополь как неудачную попытку легитимизировать незаконные "органы власти" на временно оккупированной территории Украины, а также фактически одобрить действия, которые уже привели к экономическим и социальным проблемам, нарушению прав человека, преследований журналистов, украиноязычных граждан и коренного крымскотатарского населения автономии, нарушений имущественных прав юридических и физических лиц Украины", - отмечается в сообщении.