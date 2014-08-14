В Одессе трех солдат-дезертиров приговорили к 9 годам заключения





Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

«Коминтерновский районный суд Одесской области признал виновными трех военнослужащих в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 408 (дезертирство) УК Украины и приговорил их к 9 годам лишения свободы с лишением воинских званий и конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

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Так, по данным прокуратуры, в мае 2014 года военнослужащие самовольно, с оружием и боеприпасами оставили одну из воинских частей Одесского гарнизона. Кроме этого, путем разбоя указанные лица завладели транспортным средством, а также совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию.

По решению суда каждый осужденный обязан возместить причиненный материальный и моральный ущерб, добавили в пресс-службе.