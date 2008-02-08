НУ-НС удивляет, что миллиардеры и эсдеки получают должности у Тимошенко

Нардеп от фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Юрий Кармазин в комментарии сайту RAZOMзаявил, что его удивили одиозные назначения руководителей многих министерств и ведомств. "В части из них я увидел очень серьезных работников и функционеров СДПУ(о), это меня, конечно, удивило. Особенно удивило то, что принцип, провозглашенный во время выборов, относительно отделения власти от бизнеса, у нас пока еще практически не срабатывает на уровне исполнительной власти, - отметил Юрий Кармазин. - Миллиардеры, оказывается, могут быть руководителями ведомств, их заместителями и так далее".

"Мне кажется, что это та вещь, которая может вызывать недоразумение и в обществе, и между членами коалиции, - сказал депутат. - И именно из-за этого я даже лично затрагивал этот вопрос в разговоре с Юлией Владимировной и сказал, что я считаю, что это все нужно пересмотреть и мы не можем отступаться от принципа. Я задал также вопрос Президенту, отступились ли мы от этого принципа отделения бизнеса от власти. Потому что ради справедливости хочу сказать, что есть попытка и со стороны отдельных представителей нашего Блока предлагать на руководящие должности людей, которые не отделены пока еще от бизнеса. То есть, этот принцип должен придерживаться обеими политическими силами, которые создали коалицию".

"Очевидно, это тот вызов, то испытание, которое мы должны пройти вместе, чтобы все же сделать нормальную работоспособную коалицию", - считает Кармазин.