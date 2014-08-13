Командир "Востока" признался, что его боевики выступают за единую Украину

Об этом он сказал в интервью движению одиозного российского политика Сергея Кургиняна "Суть Времени", пишет Украинская правда.

Ходаковский заявил, что его бойцы были на Донбассе еще до "ДНР" и многие из них выступают за единую Украину.

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"Кто-то поддерживал образование "ДНР", кто-то выступал за единую Украину, но пророссийскую единую Украину и категорически для себя не приемлет вообще сам факт развала Украины", - заявил Ходаковский.

"Я, например, не сторонник того, чтобы Украина дробилась", - добавил он.

Ходаковский заявил также, что его бойцы не подчиняются Игорю Стрелкову, так как они не являются "составной частью ДНР".

"Наша позиция позволяет нам в рамках общей стратегии избирательно относиться к выполнению приказов", - заявил он.