На этой неделе может состояться заседание Совета ЕС из-за ситуации в Украине, Ираке и Секторе Газа

Как сообщил сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН представитель главы европейской дипломатии Кэртин Эштон Себастиан Брабант, верховный представитель «готова провести заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел уже на этой неделе».Читайте такжеВ течение недели Украина дважды оказывалась под угрозой военного вторжения - СНБО

«Сейчас мы согласовываем со странами-членами, будет ли это возможно с их стороны», - отметил он.

Дипломатический источник в свою очередь сообщил УНИАН, что на повестку дня такого заседания, в случае его проведения, будут вынесены вопросы Украины, Ирака и Сектора Газа.