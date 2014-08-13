АТО продлится, но безопасность колонны с "гуманитаркой" из России будет обеспечиваться - СНБО
01:12, 13 августа 2014Политика
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Антитеррористическая операция будет продолжаться, несмотря на то, каким образом будет двигаться колонна с гуманитарным грузом из России.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Антитеррористическая операция будет продолжаться не зависимо от того, каким образом и как будет двигаться колонна с гуманитарным грузом (России - УНИАН)», - заявил он.
«Однако будут задействованы все средства для того, чтобы обеспечить безопасность движения этой колонны», - добавил Лысенко.
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