АТО продлится, но безопасность колонны с "гуманитаркой" из России будет обеспечиваться - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Антитеррористическая операция будет продолжаться не зависимо от того, каким образом и как будет двигаться колонна с гуманитарным грузом (России - УНИАН)», - заявил он.

«Однако будут задействованы все средства для того, чтобы обеспечить безопасность движения этой колонны», - добавил Лысенко.