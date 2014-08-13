Большинство россиян хочет получать альтернативную информацию о событиях в Украине - опрос

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на данные последнего проса «Левада-центра».

Почти 58% респондентов ответили положительно на вопрос «Нужна ли вам информация о событиях в стране и в мире и ее оценки из информационных источников, освещающих эти события с иных позиций, чем основные каналы российского телевидения?». При этом 35% опрошенных считает, что в этом нет необходимости. На вопрос «Есть ли у вас возможность получать информацию о событиях и их оценки из информационных источников, освещающих эти события с иных позиций, чем основные каналы российского телевидения?», 53% респондентов ответили положительно.

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На вопрос социологов «Как вы считаете, вмешивается ли сейчас Россия в события в Украине?» треть опрошенных (33%) ответила «нет, и правильно делает». Четверть респондентов (24%) ответила, что России следовало бы вмешаться, но она этого не делает. 15% опрошенных считает, что Россия вмешивается в дела Украины, хотя этого и не следовало бы делать.

Опрос проведен 1-4 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%