Тягнибок: Законопроектом о люстрации регионалы перехитрили сами себя

Об этом заявил лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок в эфире "5 канала", пишет Украинская правда.

По его словам, "регионалы" перехитрили сами себя.

"Получился очень интересный казус. "Регионалы" хотели показать, как они считали, всю абсурдность происходящей люстрации и поставили законопроект Матвиенкова, где есть такая норма, что все депутаты от первого до седьмого созыва не имеют права быть депутатами", - рассказал он.

Читайте такжеВ повестку дня ВР внесен законопроект, запрещающий избираться депутатам I-VII созывов

"И зал проголосовал "за", 237 голосов. Этот законопроект вносится в повестку дня, но согласно регламенту, если закон включили в повестку дня, то все остальные рассматриваются как альтернативные. То есть, наш совместный проект №4359а также будет рассматриваться в четверг", - пояснил Тягнибок.

Как известно, Рада во вторник не могла включить законопроекты большинства о люстрации в повестку дня, но включила законопроект регионала Матвиенкова.

Рассматривать вопрос люстрации депутаты будут в четверг.