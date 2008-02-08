НУ-НС, ПР и БЮТ наконец-то нашли общий интерес

Верховной Раде предлагают создать Временную следственную комиссию для выяснения причин установления необоснованно высоких цен на жилье в г. Киеве, других городах Украины, а также невыполнения застройщиками обязательств по договорам об инвестировании в жилищное строительство.

Инициаторами создания такой комиссии (сейчас проект постановления подан к Аппарату Верховной Рады Украины для регистрации), выступили народные депутаты Оксана Билозир, Павел Жебривский (НУ-НС), Екатерина Ващук (Блок Литвина), Валерий Коновалюк (Партия регионов) и Игорь Гринив (БЮТ), сообщили УНИАН в пресс-службе Оксаны Билозир.

Комментируя многочисленные проблемы, которые возникают у инвесторов с застройщиками, Билозир привела в пример ситуацию с Элитой-Центр, на которую, по мнению депутата, давно уже должны были отреагировать “органы государственной власти и местного самоуправления”. Однако, они “бездеятельны”, утверждает нардеп. А также "Київвисотбуд", которая находится в процессе банкротства. На очереди – другие застройщики”, - считает Билозир.

Нардеп также заметила, что без установления экономически обоснованных цен на жилье инициатива Правительства относительно выдачи кредитов под низкие проценты на приобретение жилья является кабальной для большинства граждан. “Сегодня средняя стоимость 2-комнатной квартиры в Киеве достигает 100 тысяч долларов США. Если взять кредит на 20 лет под 4-5% годовых, то среднемесячные выплаты составят 700-800 долларов США. Смогут ли многие украинцы, даже киевляне, позволить себе такие расходы?", - добавила Билозир.