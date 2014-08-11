Террористы обстреляли жилой район Харцызска из тяжелой артиллерии – очевидцы

В Харцызске Донецкой области боевики из тяжелой артиллерии обстреляли один из районов города.

Об этом УНИАН сообщили местные жители, ставшие очевидцами происходящего.

Читайте такжеТеррористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске и Шахтерске

«На выезде из г. Харцызска в сторону г. Иловайска, в районе поста ГАИ, сейчас находится около 1 тысячи боевиков. И оттуда из тяжелой техники около 16.00 были произведены несколько артиллерийских залпов в сторону поселка Зеленый, то есть, по мирным жителям», - сообщили собеседники УНИАН.