За сутки российские беспилотники 5 раз нарушали воздушное пространство Украины

За прошлые сутки российские беспилотники 5 раз нарушали государственную границу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Продолжается ежедневное нарушение российскими беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства Украины в Херсонской области со стороны АРК. Их наибольшая активность наблюдается вблизи поселка Комиссаровка и других населенных пунктов Генического района, расположенных на косе Арабатская Стрелка», - отметил он.

«За прошлые сутки российские беспилотники 5 раз нарушали государственную границу Украины в приграничных районах в направлении населенных пунктов Красная Таловка, Меловое, в Херсонской области и неподалеку Бердянска», - отметил Лысенко.