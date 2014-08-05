Пограничники зафиксировали российские беспилотники на Херсонщине

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Обнаружены факты воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов на участках Донецкой и Херсонской областей: в 21.20 4 августа пограничным нарядом обнаружен БПЛА над управлением отдела пограничной службы «Мариуполь»; в 21.35 пограничным нарядом обнаружен полет БПЛА вдоль административной границы Херсонской области и АР Крым и в районе контрольного поста «Красный Чабан».

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Также, по данным Госпогранслужбы, в 21.30 вахтенным сигнальщиком корабля Морской охраны «Донбасс» на направлении н.п. Седове (Украина) – Таганрогский залив - Ростов-на-Дону (РФ) зафиксирован пролет беспилотника. Позднее, в 22.50 на направлении: акватория порта Мариуполь – Таганрогский пролив – Ростов-на-Дону (РФ) обнаружен пролет БПЛА над территорией Украины в сторону России.