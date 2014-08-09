Минсоцполитики начинает масштабную эвакуацию детей из зоны АТО

Министерство социальной политики Украины начинает масштабную эвакуацию всех детей из зоны АТО. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, для предотвращения ситуации с использованием российскими наемниками детей в качестве "живого щита" Минсоцполитики обратилось в Межведомственный координационный штаб с требованием принять меры по организации безопасной эвакуации всех детей, находящихся в эпицентре военных действий. Такая эвакуация должна проходить через создаваемые украинскими военными гуманитарные коридоры, обеспечение транспортом для вывоза детей и т.д.

Также Минсоцполитики просит "Укрзализныцю" выделить три дополнительных вагона поездов от железнодорожной станции города Краснодон для возможного вывоза детей из детских домов-интернатов Луганской области. По состоянию на 7 августа из Луганской и Донецкой областей в свободные от террористов города Украины переехали 43 детских дома семейного типа и 85 приемных семей.

Напомним, накануне стало известно, что террористы похитили детей-инвалидов, намереваясь вывезти их в Россию.