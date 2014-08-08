В Луганске террористы похитили детей-инвалидов - омбудсман

Об этом сообщила украинский омбудсман Валерия Лутковская в письме к своим российским коллегам.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека, в пятницу представители так называемой "ЛНР" из больниц города Луганска принудительно вывезли 7 детей-инвалидов, с тяжеым состоянием здоровья.

Дети без какого-либо медицинского сопровождения были незаконно перемещены через пункт пересечения государственной границы Изварино Луганской области на территорию Ростовской области.

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По имеющейся информации, представителю Генерального консульства Украины в Ростовской области было отказано в передаче указанных детей с целью возвращения их на территорию Украины.

Лутковская обратилась к своим коллегам с просьбой безотлагательно принять меры с целью скорейшего возвращения детей в Украине.

МИД также сообщил, что принимает все возможные меры, направленные на оказание давления на российскую сторону с целью недопущения таких случаев, а также возвращения в Украину похищенных детей-сирот.