На Луганщине 80-я аэромобильная бригада уничтожила живую силу и вооружение боевиков

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», окончание оперативной паузы и продолжение активных действий сил АТО вызвали ответную активизацию террористических групп, в частности, в районе Луганска.Читайте такжеЛьвовские десантники уничтожили колонну террористов, двигавшуюся в Луганск

"В районе Красного Яра (Луганск) отмечались активные боестолкновения подразделений сил АТО с боевиками. В районе н.п.Успенка подразделения 80-й аэромобильной бригады вступили в огневой контакт с противником. Уничтожена живая сила и вооружение боевиков", - написал в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Проведена спецоперация силами подразделений 30-й омбр и 3-го отдельного полка спецназа, сообщил эксперт.