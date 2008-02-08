Ющенко не видит оснований разгонять Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня нет конституционных оснований для досрочных выборов. Об этом он сказал в четверг вечером в эфире «1+1».

По его словам, конституционных оснований для досрочных выборов в Украине нет. Поэтому он посоветовал обращаться за вероятными сценариями досрочных выборов не в канцелярии Президента. В.ЮЩЕНКО в который раз раскритиковал искусственный характер сегодняшнего противостояния в парламенте, заметив, что вернуть конструктив в стены Верховной Рады Украины можно лишь за счет объединения политических сил вокруг национальных приоритетов.