Украина считает похищенных Россией Савченко и Сенцова политическими заключенными

Российская Федерация развернула системное наступление на права и свободы граждан Украины, нарушая универсальные нормы и принципы международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с незаконным содержанием в заложниках на территории России политических заключенных Надежды Савченко, Олега Сенцова и других граждан Украины, которую УНИАН предоставил департамент информационной политики ведомства.

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В заявлении, в частности, отмечается, что «уже больше месяца в следственном изоляторе г.Воронеж (Российская Федерация) без правовых оснований содержится похищенная в Луганской области и перемещенная российскими спецслужбами на территорию России военнослужащая Вооруженных Сил Украины Надежда Савченко.

Известный украинский кинорежиссер Олег Сенцов, а также граждане Украины Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко были похищены в мае с.г. в Автономной Республике Крым до сих пор содержатся на территории РФ под надуманными предлогами. Российская сторона вопреки их воле навязала упомянутым лицам гражданство России, подвергает их постоянном нравственно-психологическому давлению, к некоторым из них применяет методы карательной психиатрии.

Вчера и сегодня российские спецслужбы незаконным способом задержали в целом шестерых украинских военнослужащих, которым пытаются сфабриковать обвинения в якобы «обстрелах территории России» и «применении запрещенных методов войны».

Российская Федерация, говорится в заявлении, «игнорируя нормы международного права, запрещает консулу Украины посещать незаконно удерживаемых граждан Украины. Более того, во время сегодняшнего судебного заседания по сфабрикованному делу против украинских военнослужащих суд объявил заседание закрытым и удалил из зала консула Украины, чем грубо лишил наших граждан консульско-правовой защиты».

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В свете усилий российских властей сфальсифицировать дела против наших соотечественников, МИД Украины «считает их похищения и незаконное удержание в РФ политически мотивированным и имеет все юридически правовые основания квалифицировать Надежду Савченко, Олега Сенцова и других граждан Украины как политических заключенных».

Во исполнение поручений Президента Украины Петра Порошенко, МИД и другие органы государственной власти и дальше будут принимать комплексных политико-дипломатические и консульско-правовые меры, чтобы как можно быстрее вернуть наших граждан домой.

«Сегодня в МИД Украины состоялось межведомственное совещание с участием группы адвокатов-защитников Надежды Савченко, во время которого был согласован дальнейший алгоритм совместных действий по освобождению Надежды, которая для всех нас стала символом мужества, несокрушимости и верности Отчизне и Украинскому Народу.

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Украина обращается к международному сообществу с призывом к осуществлению дальнейшего давления на Российскую Федерацию с целью немедленного освобождения Надежды Савченко, Олега Сенцова и других граждан Украины, которые были похищены, незаконно перемещены и до сих пор содержатся в заложниках на территории РФ», подчеркивается в заявлении и отмечается, что «цивилизованный мир не будет толеровать дальнейшее пренебрежение Российской Федерацией нормами международного права и приложит максимальные усилия для привлечения к ответственности всех, кто причастен к этим вопиющим нарушениям прав и свобод человека».