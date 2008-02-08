Ющенко: последние события в ВР базируются на вопросах, не заслуживающих внимания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что парламенту удастся ратифицировать протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, если там “не будет процветать популизм”. Об этом глава государства сказал сегодня вечером в эфире «1+1».

Президент подчеркнул, что не имеет значения, о каком популизме идет речь – политическом или социальном. Он считает, что последние события в Верховной Раде Украины базируются на вопросах, которые даже не заслуживают внимания. В.ЮЩЕНКО назвал недемократическими методы борьбы оппозиции, которая блокирует работу парламента в случае несогласия с тем или иным вопросом. Президент призывал их к конструктиву, предложив вносить свои проекты постановления и убеждать других для их поддержки, а не блокировать работу.

“Если в парламенте есть сторонники Украины, мы легко пройдем адаптацию к ВТО”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что за время переходного периода Украина сможет адаптировать все отрасли. Президент заметил, что переходный период “является вопросом шанса. У нас есть шанс для того, чтобы это сделать, или не сделать”.

При этом представитель Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предложил Президенту поручить Кабинету Министров Украины подать на рассмотрение Верховной Рады Украины одновременно с протоколом по ВТО программу деятельности правительства относительно преодоления негативных последствий от вступления в ВТО по тем или другим отраслям.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2008 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО и Генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ в Женеве подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Украина должна ратифицировать протокол о вступлении в ВТО до 4 июля 2008 года. Полноправным членом ВТО страна станет через 30 дней после ратификации документа.