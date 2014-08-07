Новые учения РФ на границе с Украиной не способствуют деэскалации - Евросоюз
Европейский Союз заявляет, что новые учения российской армии на восточной границе с Украиной не способствуют деэскалации, и вновь призывает Россию использовать свое влияние на незаконные вооруженные группировки и прекратить поставки оружия через границу.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил представитель Еврокомиссии Себастьян Брабант (Sebastien Brabant).
Комментируя информацию о возможности военного вторжения России в Украину, Брабант сказал: „Мы продолжаем наблюдать за ситуацией в Украине. С обеспокоенностью мы отметили сообщения о новых потоках большого количества оружия и оборудования через границу из России в Украину, сообщения об артиллерийских обстрелах через границу и последующих атаках со стороны незаконных вооруженных группировок на востоке Украины. Новые учения российской армии, которые проходят на восточной границе с Украиной, не способствуют деэскалации”.
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Представитель Еврокомиссии выразил уверенность, что украинская власть имеет „обязательства и обязанность восстановить порядок в рамках своих границ, в то время как законная сила всегда применяется со сдержанностью и для защиты населения”.
„Мы напоминаем о нашем осуждении действий незаконных вооруженных групп и нашем запросе к Российской Федерации активно использовать свое влияние на эти группы, прекратить поставки оружия и боевиков через границу для того, чтобы достигнуть скорого и значительного результата в деэскалации”, - подчеркнул Брабант.