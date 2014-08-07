Подразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы - Тымчук

08:29, 07 августа 2014
Политика
1

Подразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы и готовятся к дальнейшим активным действиям. 

Саур-могила / скриншот Youtube

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», силы АТО проводят перегруппировку, закрепляются на занятых позициях и восстанавливают боеспособность. Читайте такжеТеррористы постоянно контратакуют Саур-Могилу - Тымчук

"Подразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы, идет подготовка к дальнейшим активным действиям в районах скопления террористических групп", -написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter