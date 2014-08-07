Подразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы - Тымчук

Подразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы и готовятся к дальнейшим активным действиям.

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», силы АТО проводят перегруппировку, закрепляются на занятых позициях и восстанавливают боеспособность. Читайте такжеТеррористы постоянно контратакуют Саур-Могилу - Тымчук "Подразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы, идет подготовка к дальнейшим активным действиям в районах скопления террористических групп", -написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

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