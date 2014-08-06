Боевики пытаются сорвать наступательные действия сил АТО - Тымчук
Боевики пытаются сорвать наступательные действия сил АТО на Донбассе.
Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», боевики предпринимают попытки сорвать наступательные действия сил АТО, концентрируясь в районах населенных пунктах Луганск, Донецк, Горловка, Стаханов, Алчевск, Свердловск.
"Продолжается переброска террористических групп и вооружений в районы населенных пунктов Шахтерск, Ровеньки и Торез", - отметил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеНа Донбассе действуют около 12 тысяч террористов, их количество растет - Тымчук
Он также подчеркнул, что силы АТО провели подготовительные мероприятия для продолжения активной фазы операции.
По его информации, в освобожденных районах силы АТО принимают меры для поиска и обезвреживания разведывательно-диверсионных групп противника.
Отмечается использование боевиками в этих районах разведывательных БПЛА.