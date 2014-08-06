Боевики пытаются сорвать наступательные действия сил АТО - Тымчук

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», боевики предпринимают попытки сорвать наступательные действия сил АТО, концентрируясь в районах населенных пунктах Луганск, Донецк, Горловка, Стаханов, Алчевск, Свердловск.

"Продолжается переброска террористических групп и вооружений в районы населенных пунктов Шахтерск, Ровеньки и Торез", - отметил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеНа Донбассе действуют около 12 тысяч террористов, их количество растет - Тымчук

Он также подчеркнул, что силы АТО провели подготовительные мероприятия для продолжения активной фазы операции.

По его информации, в освобожденных районах силы АТО принимают меры для поиска и обезвреживания разведывательно-диверсионных групп противника.

Отмечается использование боевиками в этих районах разведывательных БПЛА.