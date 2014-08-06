Советник Авакова: за Донецк будет серьезная борьба

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ТВі, сообщает lb.ua.

"Мы рядом, мы идем на помощь Донецку. Но будет все не просто", - сказал он.

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По словам Геращенко, говорить о взятии Донецка можно будут только тогда, когда украинские военные установят флаг на горадминистрации. "Тогда мы и скажем, что город освобожден", - подчеркнул он.

Относительно Луганска советник министра отметил, что там ситуация сложнее.

"Здесь город не окружен войсками, не перерезаны пути подвоза оружия и боеприпасов со стороны России", - сказал он.

"Луганск - на этапе того, что мы стремимся блокировать город, чтобы прекратился подвоз боеприпасов и новых наемников. Точно так и с Донецком - после блокировки города мы сможем вести планомерную работу по зачистке от террористов", - пояснил Геращенко