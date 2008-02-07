Яценюк хочет посмотреть, как против него наберут 226 голосов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК ставит под сомнение возможность своей отставки в сегодняшней ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня журналистам.

А.ЯЦЕНЮК призвал все политические силы внести проект постановления по его отставке.

«Разговоров много, нужно действовать и показать, что умеют сделать», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы принять жизненно необходимые законы, в частности по государственным закупкам, новому прожиточному минимуму, «занимаются черт знает чем, уже не Бог знает чем, а черт знает чем».

Он отметил, что нужно как можно быстрее внести проект постановления об отставке Председателя ВР, и «я хочу посмотреть, как они наберут 226 голосов». Он добавил, что «потом будем дискутировать со всеми».

«Я ставлю под сомнение возможность отставки Председателя ВР в сегодняшней ситуации», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ 6 февраля заявил, что не исключает возможности инициирования отставки А.ЯЦЕНЮКА с должности Председателя ВР.

Он сказал, что блокирование кабинета А.ЯЦЕНЮКА (5 февраля – УНИАН) была реакцией, которая возникает в ответ на любые действия Председатели ВР, которые являются подковреными, которые не отвечают статусу этой должности”.

Между тем сегодня, 7 февраля, Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что к сбору подписей за отставку А.ЯЦЕНЮКА приобщились не только оппоненты, но и союзники блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

По словам В.ЮЩЕНКО, как только по его инициативе была попытка включить в повестку дня ВР законопроект о госзакупках, две политические силы собрали подписи об отстранении Председателя ВР от занимаемой должности. “Как ни парадоксально, эти подписи собрали наши союзники и наши оппоненты по Верховной Раде”, - сказал Президент.