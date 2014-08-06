Экс-посол США в России: "освобождение" Донбасса для Путина теперь недостижимая цель

Об этом в статье, опубликованной изданием "Политико" пишет бывший посол США в России Майкл Макфол, передает "Голос Америки".

"После аннексии Крыма, Путин попытался реализовать похожий сценарий на востоке Украины. Он напомнил миру, что территория, которую он теперь называет Новороссия, когда-то была частью российской империи и раскритиковал большевиков за передачу этой территории. Подчиненные ему СМИ начали называть начатую им кампанию "Русской весной", утверждая, что это практически отголоски Арабской весны, и Россия выступает освободителем репрессированных этнических русских на востоке Украины; в Twitter и Вконтакте были мобилизованы десятки тысяч людей, чтобы раздуть поддержку идеи независимости Новороссии", - пишет бывший посол США в России.

"Все это ничего не дало. Повстанцы на востоке Украины не смогли мобилизовать значительные группы населения в поддержку идеи сепаратизма. В конце концов, украинская армия дала отпор, восстановила контроль над многими городами и поселками, захваченными повстанцами. Путин больше не вспоминает о Новороссии. Он понимает, "освобождение" региона теперь недостижимая цель", - пишет американский дипломат.

Читайте такжеСМИ: Россия может напасть на Украину в любой момент

При таких условиях, Путин постарается удержать программу минимум - создание ситуации перманентного беспокойства в Восточной Украине и сомнительного суверенитета Киева относительно этой территорией.

"Таким образом этот регион станет подобным другим так называемых "замороженных конфликтов" в Грузии, Молдове и Азербайджане, которые не решены со времени развала СССР", - пишет дипломат.

"Кажется в России считают, что если восстание сможет держаться годами, или даже десятилетиями - новый режим в Киеве вряд ли сможет консолидировать страну, и Запад не будет настаивать на вхождении Украины в ЕС и НАТО".

Читайте такжеСША считают провокацией учения российской авиации вблизи Украины

Макфол выразил надежду, что Путин все же не пошлет войска в Украину. По мнению бывшего посла США в России, в случае вторжение в Украину Россия в долгосрочной перспективе понесет огромные военные, экономические и дипломатические потери.

При этом в статье Макфол приводит многочисленные примеры того, как Путин действует вопреки, казалось бы очевидным, интересам России.