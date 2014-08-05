Боевики на Донбассе требовали от железнодорожников перейти на их сторону под угрозой расправы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

По его словам, сегодня представители так называемой ДНР требовали от начальника милиции на Донецкой железной дороге, чтобы он и его подчиненные принесли присягу на верность им, угрожая физической расправой, но получили отказ.

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Как отметил Лысенко, чтобы сохранить жизнь и здоровье правоохранителей, руководством органов внутренних дел было принято решение, чтобы личный состав покинул здание, которое после этого было захвачено террористами.