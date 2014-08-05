Боевики на Донбассе требовали от железнодорожников перейти на их сторону под угрозой расправы
Террористы группировки «Донецкая народная республика» требовали от работников Донецкой железной дороги перейти на их сторону, угрожая физическим уничтожением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
По его словам, сегодня представители так называемой ДНР требовали от начальника милиции на Донецкой железной дороге, чтобы он и его подчиненные принесли присягу на верность им, угрожая физической расправой, но получили отказ.
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Как отметил Лысенко, чтобы сохранить жизнь и здоровье правоохранителей, руководством органов внутренних дел было принято решение, чтобы личный состав покинул здание, которое после этого было захвачено террористами.